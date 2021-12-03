Украинский институт национальной памяти подготовил и планирует на следующей неделе передать Министерству культуры и информационной политики Украины предложения по демонтажу герба СССР с «Родины-матери» в Киеве. Об этом в комментарии УНН 3 декабря рассказал председатель Института нацпамяти Антон Дробович

По его словам, в настоящее время идет предварительная подготовка. Геи против монумента «Родина-мать»: на чьей стороне украинцы?

«Нашлась организация, которая готова осуществить этот демонтаж. Мы сейчас анализируем это предложение и передадим в Министерство культуры предварительные предложения от граждан и бизнеса с рекомендацией поднять этот вопрос до уровня правительства. Мы договорились предоставить предложения министерству на следующей неделе», — рассказал Дробович.

Для того, чтобы можно было озвучить точную сумму работ, сначала необходимо сделать проект и провести его экспертизу. По его словам, речь идет о миллионах гривен.

После длительного затишья в мае текущего года ряд депутатов Верховной Рады снова заявил о необходимости «декоммунизации» монументальной скульптуры в бывшем Музее Великой Отечественной Войны. В то же время, против этого выступают архитекторы и скульпторы.

Внук одного из соавторов памятника Василий Бородай ранее заявил, что демонтаж части конструкции чреват разрушением всей скульптуры. Также он отметил, что это кощунственно изменять работу, которая вошла в число трехсот наилучших скульптурных произведений тысячелетия.