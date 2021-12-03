На вопрос о том, применяли ли украинские военные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» в Донбассе, Резников ответил уклончиво.
«Я скажу так: мы не нарушаем минских договоренностей. Мы не атакуем в зоне операции Объединенных сил», — заявил Резников.
Далее министр стал рассказывать о применении ударных беспилотников «Байрактар» в Донбассе. По его словам это было всего один раз в октябре и стало вынужденной мерой.
В октябре Вооруженные Силы Украины впервые применили «Байрактар» в боевых целях и уничтожили артиллерийское орудие пророссийских боевиков. Этот инцидент вызвал негативную реакцию немецких и французских партнеров по нормандскому формату.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение Украиной ударных беспилотников «Байрактар» в Донбассе нарушает Минские соглашения. Факт их применения также возмутил немецких и французских партнеров.
В четверг, 2 декабря США пообещали Украине до 60 миллионов долларов военной помощи. В администрации президента Джозефа Байдена заявили, что пакет помощи Украине необходим из-за «значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы».