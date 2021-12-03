Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженным силам Украины, несмотря на Минские соглашения, разрешено применять в Донбассе все необходимые силы и средства согласно Уставу ООН «Право на самозащиту». Об этом 3 декабря он рассказал с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

На вопрос о том, применяли ли украинские военные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» в Донбассе, Резников ответил уклончиво.

«Я скажу так: мы не нарушаем минских договоренностей. Мы не атакуем в зоне операции Объединенных сил», — заявил Резников.

Далее министр стал рассказывать о применении ударных беспилотников «Байрактар» в Донбассе. По его словам это было всего один раз в октябре и стало вынужденной мерой.

«А был ли Джавелин?» Военкор Стешин раскрыл, применялся ли американский ракетный комплекс в Донбассе © commons.wikimedia.org, Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение Украиной ударных беспилотников «Байрактар» в Донбассе нарушает Минские соглашения. Факт их применения также возмутил немецких и французских партнеров.

В четверг, 2 декабря США пообещали Украине до 60 миллионов долларов военной помощи. В администрации президента Джозефа Байдена заявили, что пакет помощи Украине необходим из-за «значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы».