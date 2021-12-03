Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что применение ударных беспилотников «Байрактар» в Донбассе было вынужденной мерой. Об этом 3 декабря он заявил с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

По его словам, украинские силовики сначала предупреждают Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, и если обстрелы не прекращаются, дают ответ. Пургин объяснил, как раз и навсегда защитить Донбасс от Байрактаров © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Известный факт, когда мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке… Мы не нарушаем минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил», — заявил Резников.

В октябре Вооруженные силы Украины впервые применили «Байрактар» в боевых целях и уничтожили артиллерийское орудие сил ополчения. Этот инцидент вызвал негативную реакцию немецких и французских партнеров по нормандскому формату.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение Украиной ударных беспилотников «Байрактар» в Донбассе нарушает Минские соглашения.