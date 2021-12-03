По его словам, украинские силовики сначала предупреждают Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, и если обстрелы не прекращаются, дают ответ.
«Известный факт, когда мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке… Мы не нарушаем минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил», — заявил Резников.
В октябре Вооруженные силы Украины впервые применили «Байрактар» в боевых целях и уничтожили артиллерийское орудие сил ополчения. Этот инцидент вызвал негативную реакцию немецких и французских партнеров по нормандскому формату.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение Украиной ударных беспилотников «Байрактар» в Донбассе нарушает Минские соглашения.