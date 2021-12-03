Новое Моспановское месторождение газа в Харьковской области, где продолжаются испытания и исследования, имеет ресурс около пяти миллиардов кубических метров. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба «Укргаздобычи» на своем сайте

Отмечается, что скважина обеспечивает 239 тысяч кубометров газа в сутки.

Отмечается высокая перспективность месторождения, что подтверждается расположенным поблизости Волоховским месторождением. Скважина обеспечивает 239 тысяч кубометров газа в сутки.

«Открытие Моспановского месторождения — это результат сочетания экспертизы наших геологов, применения современных подходов к геологоразведке. На этом участке в 2019 году мы провели 3D-сейсмику, на основе которой построили структурно-тектоническую модель площади… В результате успешного бурения у наших специалистов высокий суточный дебит и новый перспективный актив», — рассказал директор дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча» Александр Романюк.

«Новая зрада»: экс-глава «Нафтогаза» объяснил, почему Украине придется опять покупать газ у России © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко признал, что Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что неизвестно, какая ситуация в энергетической отрасли сложится в дальнейшем.