Директор Института мировой политики Евгений Магда выразил скепсис из-за «новой монархии» на Украине, в которую превратилась аматорско-президентская республика. Об этом 2 декабря он рассказал в эфире «Пятого канала» в программе у бывшего генпрокурора страны Юрия Луценко

«Мы живем уже 2,5 года сначала в аматорско-президентской республике, а с начала 2020 года в коронавирусной монархии, где все происходит, все вращается вокруг Владимира Зеленского», — сказал он.

По его словам, главным мотивом Зеленского во время его пресс-марафона было показать, что он ничего не боится и многое сделал для страны, но не все журналисты хотели его слушать. Магда отметил, что тон Зеленского ему напомнил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, при котором «все, так сказать, выстроены в его интересах».

По его словам, после Майдана, который на Украине принято называть «Революцией достоинства», это выглядит дико.

Пресс-марафон Зеленского прошел неделю назад. В ходе своего общения с журналистами глава украинского государства устроил перепалку с главредом интернет-издания «Цензор. НЕТ» Юрием Бутусовым. Последний заявил о намерении подать на президента в суд.