«Я не боюсь, что в результате третьего Майдана к власти придёт [Петр] Порошенко, [Александр] Турчинов и компания — это нереально. У них уровень токсичности такой, что они могут поучаствовать, но их всё равно в конце отодвинут в сторону. Есть риск того, что в результате третьего Майдана придут к власти отмороженные радикальные группы», — сказал Бортник.
Как только такие люди окажутся у власти, считает эксперт, сразу возникнет кризис легитимности, которым воспользуются внешние игроки для раздела Украины.
Сторонники украинских радикальных организаций 1 декабря вышли на Майдан в Киеве против президента страны Зеленского. Акция прошла на площади Независимости в центре города, где 1 декабря 2013 года начался Евромайдан. Митингующие указали на то, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».