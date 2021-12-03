Украина должна не допустить третьего Майдана, поскольку после нового госпереворота к власти могут прийти люди, которые подведут страну к разделу внешними игроками. Об этом 2 декабря на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник. Трансляция велась в YouTube

Зеленский в Раде вручил звание Героя Украины «особенному» неонацисту © пресс-служба президента Украины

Как только такие люди окажутся у власти, считает эксперт, сразу возникнет кризис легитимности, которым воспользуются внешние игроки для раздела Украины.

Сторонники украинских радикальных организаций 1 декабря вышли на Майдан в Киеве против президента страны Зеленского. Акция прошла на площади Независимости в центре города, где 1 декабря 2013 года начался Евромайдан. Митингующие указали на то, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».