История с госпереворотом является фейком, который для президента Владимира Зеленского придумал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Об этом заявил бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает Obozrevatel

«Все это организовал Арахамия, который рассказывает, что через несколько дней СБУ даст какие-то там большие результаты. Он, якобы, назначен "смотрящим" за полиграфкомбинатом "Украина" от "Слуг народа". И есть второй" смотрящий", такой-то Сидоренко, живущий в Дубае и находящийся в федеральном розыске США. Созрел у них такой план — Сидоренко, мочит своих конкурентов, а Арахамия из этого выдает плюс государственного "переворота" для Зеленского», — рассказал Москаль.

Олигархи обузданы, а госпереворот не удался. Успехи или пирровы победы Зеленского © коллаж Украина.Ру

«В ФСБ Российской Федерации такого оперативного работника, как Лаптев нет. Ну, может где-то в архиве дворником может быть… Это все абсолютный фейк», — добавил Москаль.

Ранее президент Зеленский на своей пресс-конференции заявил о подготовке государственного переворота, который должен был состояться 1 декабря. По словам главы государства, ему предоставили аудиозапись, на которой якобы представители России и Украины обсуждают планы по свержению власти в стране.