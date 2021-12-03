Юрист напомнил, что летом 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В тот же день Служба безопасности Украины на своем сайте в цветных графиках расписала все детали «покушения» на Стерненко, когда он смертельно ранил якобы напавшего на него Ивана Кузнецова. Детали дела описывались в двух колонках: «Как пытаются предоставить информацию» и «Как на самом деле».
Стерненко подал иск в суд против СБУ о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации.
В сентябре 2021 года Шевченковский райсуд Киева отклонил иск Стерненко к СБУ, оценив распространенные сведения на сайте спецслужбы как оценочные суждения, имеющие «характер субъективного предположения».
Но уже в конце ноября Киевский апелляционный суд постановил, что распространенная СБУ информация является только версией следствия, а не существующими и доказанными фактами. Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу.
Страница на сайте СБУ с инфографикой о том, «как на самом деле» происходило «покушение» на Стерненко, должна быть удалена до 8 декабря этого года.
«Сегодняшнее решение станет очередным доказательством в суде по самообороне, доказывающим, что дело против меня — политический заказ команды [президента Владимира] Зеленского», — прокомментировал сам активист.
Сергей Стерненко получил известность как лидер одесского «Правого сектора»*. Позднее он стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об убийстве. Несмотря на это, неонацист продолжает разгуливать на свободе, устраивать политические акции и угрожать властям.
*Деятельность организации запрещена в РФ