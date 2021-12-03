Киевский апелляционный суд признал, что распространенная Службой безопасности Украины (СБУ) информация о совершении убийства украинским националистом Сергеем Стерненко не является доказанным фактом. Об этом 2 декабря сообщил адвокат активиста Вячеслав Якубенко в своем Facebook

«Мне страшно»: Моргенштерн заявил, что боится Стерненко © Моргенштерн/Инстаграм

Стерненко подал иск в суд против СБУ о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации.

В сентябре 2021 года Шевченковский райсуд Киева отклонил иск Стерненко к СБУ, оценив распространенные сведения на сайте спецслужбы как оценочные суждения, имеющие «характер субъективного предположения».

Но уже в конце ноября Киевский апелляционный суд постановил, что распространенная СБУ информация является только версией следствия, а не существующими и доказанными фактами. Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу.

Страница на сайте СБУ с инфографикой о том, «как на самом деле» происходило «покушение» на Стерненко, должна быть удалена до 8 декабря этого года.

«Сегодняшнее решение станет очередным доказательством в суде по самообороне, доказывающим, что дело против меня — политический заказ команды [президента Владимира] Зеленского», — прокомментировал сам активист.

Сергей Стерненко получил известность как лидер одесского «Правого сектора»*. Позднее он стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об убийстве. Несмотря на это, неонацист продолжает разгуливать на свободе, устраивать политические акции и угрожать властям.

*Деятельность организации запрещена в РФ