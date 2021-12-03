Глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможности обращения за помощью к Москве и Минску в случае ухудшения военной ситуации в Донбассе. Об этом он заявил 2 декабря в эфире телеканала «Россия-1»

«Я не исключаю, что мы будем обращаться к России и Белоруссии. Заявление Александра Григорьевича [Лукашенко] мы тоже услышали», — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР допускал обращение к России в случае наступления украинских войск.

«Оставить будущее Донбасса украинцам». Кто пытается повысить ставки перед встречей Путина и Байдена © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что республика не останется в стороне, если Запад решил перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.