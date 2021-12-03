Богдан опубликовал скриншот на котором видно, что кто-то пытается взломать его страницу — ему приходят коды подтверждения входа на страницу, которые он не запрашивал.
В посте он также упоминает главу департамента военной контрразведки СБУ Сергея Левченко.
«Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу. Ваня, тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут что этого не было! И ещё, ребята, хотел Вам сказать… Вы сказочно тупые. Ps. Занималось СБ, Левченко фамилия начальника управления», — написал экс-глава Офиса президента.
В комментариях пользователи соцсети заметили, что коды на опубликованном скриншоте Богдан закрасил не качественно — цифры, которые Telegram просит никому не передавать, все еще можно разобрать.
Андрей Богдан был снят с должности главы офиса главы государства в феврале 2020 года. После отставки он начал публично критиковать президента Зеленского.