Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пожаловался, что кто-то пытается взломать его аккаунт в Telegram – по его мнению, к этому причастны президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов. Этим он поделился на своей странице в Facebook 2 декабря

Богдан опубликовал скриншот на котором видно, что кто-то пытается взломать его страницу — ему приходят коды подтверждения входа на страницу, которые он не запрашивал.

«Мы должны прощать»: главное из большого интервью Собчак-Богдан © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сергея Левченко.

«Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу. Ваня, тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, а то потом скажут что этого не было! И ещё, ребята, хотел Вам сказать… Вы сказочно тупые. Ps. Занималось СБ, Левченко фамилия начальника управления», — написал экс-глава Офиса президента.

В комментариях пользователи соцсети заметили, что коды на опубликованном скриншоте Богдан закрасил не качественно — цифры, которые Telegram просит никому не передавать, все еще можно разобрать.

Андрей Богдан был снят с должности главы офиса главы государства в феврале 2020 года. После отставки он начал публично критиковать президента Зеленского.