Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко посетил закрытую встречу с олигархом Ринатом Ахметовым и был благословлен на выдвижение своей кандидатуры на будущих президентских выборах. С таким утверждением в эфире YouTube-канала Politeka online на днях выступил киевский политолог Михаил Чаплыга

Кличко, Разумков или Гройсман: политолог Золотарев выяснил, кто станет новым президентом Украины © kyiv.klichko.org

Он припомнил так называемый венский консенсус.

«Когда решили, что Кличко пойдёт в мэры Киева, а в президенты пойдёт [Петр] Порошенко, тогда всё сработало. Теперь для меня было удивлением увидеть на этом сборище младшего Кличко, который якобы, совершенно не планировал идти в политику», — сказал политолог.

По его словам, Ахметов не был замечен на собрании, но вероятнее всего он был на борту своего самолёта и дал благословение Кличко на президентство.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».