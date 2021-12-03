«Кто сказал, что Кличко не идёт на выборы президента? Но идёт не тот Кличко, о котором подумали, а младший. Я сначала сам воспринял эту информацию с юмором, но прошло время и на днях появилось скандальное расследование Михаила Ткача о праздновании дня рождения в Литве, куда слетелись люди на оплаченном Ахметовым самолёте. На этом празднике присутствовал Владимир Кличко», — отметил Чаплыга.
Он припомнил так называемый венский консенсус.
«Когда решили, что Кличко пойдёт в мэры Киева, а в президенты пойдёт [Петр] Порошенко, тогда всё сработало. Теперь для меня было удивлением увидеть на этом сборище младшего Кличко, который якобы, совершенно не планировал идти в политику», — сказал политолог.
По его словам, Ахметов не был замечен на собрании, но вероятнее всего он был на борту своего самолёта и дал благословение Кличко на президентство.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».