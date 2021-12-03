Министерство энергетики и угольной промышленности Украины привлечет к производству электроэнергии энергоблоки атомных электростанций, что станет рекордным за последние пять лет. Об этом 3 декабря сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные ведомства

«Привлечение энергоблоков АЭС к производству электроэнергии во время прохождения отопительного сезона года будет рекордным за последние пять лет и составит 53,918 млрд кВт/ч, что на 15% (+ 7 млрд кВт/ч) больше прошлогоднего», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что зимой будет работать 14 блоков АЭС, а в отдельные периоды — все имеющиеся 15 блоков. Также по его словам, увеличение производства электроэнергии позволит снизить потребность в угле на 3,6 млн тонн.

Зеленский пообещал Украине энергонезависимость. Но это невозможно и никому не выгодно © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Украинский специалист по энергетике Валентин Землянский предложил властям Украины взять пример с Китая, чтобы выйти из энергетического кризиса. Он отметил, что добыча угля в КНР на сегодняшний день составляет 12 млн тонн в сутки. Это ровно столько, сколько Украине нужно для прохождения всего отопительного сезона.