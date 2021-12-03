Украина добровольно отдала Крым и черноморский флот России в 2014 году. Об этом на днях сообщил в статье для журнала Newsweek бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн

Что приготовил Крым для туристов на Новый год в разгар ограничений © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот», — считает Коэн.

Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти «на военные авантюры», что создает прямую угрозу безопасности России.