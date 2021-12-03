Президенты Украины, Польши и Литвы призвали международное сообщество усилить санкции в отношении России «из-за ее продолжающейся агрессии против Украины». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы украинского государства 2 декабря

В сообщении отмечается, что президенты Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа в очередной раз призвали Кремль к «деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий».

«Агрессивные планы России в отношении Украины». О чем договариваются Москва и Вашингтон © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Отмечается, что президенты выразили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и «выразили глубокую обеспокоенность проектом «Северный поток-2», являющимся вызовом для безопасности европейского региона».

Переговоры глав государств стран Люблинского треугольника прошли 2 декабря в формате видеоконференции.

«Люблинским треугольником» называют трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года.