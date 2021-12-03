В сообщении отмечается, что президенты Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа в очередной раз призвали Кремль к «деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий».
Они также выразили поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом на литовско-белорусской и польско-белорусской границе, назвав его «искусственно созданным». Главы государств объявили о решимости объединить усилия для противодействия кризису, который является прямой угрозой безопасности всей Европы.
Отмечается, что президенты выразили свою твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и «выразили глубокую обеспокоенность проектом «Северный поток-2», являющимся вызовом для безопасности европейского региона».
Переговоры глав государств стран Люблинского треугольника прошли 2 декабря в формате видеоконференции.
«Люблинским треугольником» называют трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года.