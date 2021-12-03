Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, а с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и президентом США Джо Байденом. Такую точку зрения 2 декабря высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает «Взгляд»

Эквадорский профессор: участие в перевороте на Украине – самая тёмная и мрачная страница биографии Нуланд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может "замкнуть" весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», — сказал политолог.

По его словам, главное в заявлении Нуланд — то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии.

Такое прочтение Минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.

«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе — но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и [Владимир] Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», — подчеркнул эксперт.

На днях Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь. Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.