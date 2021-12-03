Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 2 декабря в своем Telegram заявила о полной «интеллектуальной дисфункции западных кураторов и их украинских протеже»

Москва не будет срываться из-за наглости Киева - Лавров © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд.

«Приходят сказочные новости: украинские "источники" сообщили о том, как [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном поставили [главу МИД РФ Сергея] Лаврова на место в ходе неформального ужина, а [замгоссекретаря] Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», — написала Захарова.

Ранее украинское издание «Европейская правда» заверило, что глава российского МИД якобы спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и «получил решительный ответ» главы МИД Украины и госсекретаря США.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.