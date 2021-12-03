Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном 2 декабря объяснил ему суть Минских соглашений, передает РИА Новости

Нашел виноватого: Блинкен объяснил, почему Украина не выполняет Минские соглашения © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.

«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», — подчеркнул Лавров.

Встреча Лаврова с Блинкеном в Стокгольме длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.