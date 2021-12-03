Москва скоро внесет предложение о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Об этом 2 декабря заявил глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости

«Ситуация серьезно осложняется»: Лавров раскрыл коварные планы НАТО по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.