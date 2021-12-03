Государственный переворот, ожидавшийся на Украине, сорван из-за заявления украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил 2 декабря советник главы офиса президента Михаил Подоляк, передает Liga.net

Олигархи обузданы, а госпереворот не удался. Успехи или пирровы победы Зеленского © коллаж Украина.Ру

В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами».

Киевский политолог Михаил Погребинский отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.