Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается. Об этом 2 декабря заявил глава российского министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров, передает РИА Новости

Лавров предупредил США о последствиях втягивания Украины в геополитические игры © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Еще в октябре глава МИД России выражал беспокойство на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, данные действия США существенно нарушат стратегическую стабильность.

В ноябре российский сенатор Алексей Пушков указывал на то, что в основе ядерной стратегии США лежит преступная глупость. Он подчеркивал, что внедрение новейших технологий не способствует безопасности США, а подрывает ее. Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко напомнил об инициативе президента России Владимира Путина, в частности, о встречных мораториях на размещение ракет средней и меньшей дальности. По словам Грушко, данная инициатива в современных условиях стала еще более актуальна.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.