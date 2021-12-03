Украинский журналист Юрий Бутусов 3 декабря в своем Facebook заявил, что страны НАТО пришли к положительным выводам по возможностям поставок Киеву вооружения в случае «вторжения» России

Украина использует запрещенные вооружения в Донбассе — МИД РФ © REUTERS, Serhiy Takhmazov

«Запад оценивает это в практических интересах — целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений в Украину в случае вторжения. И это не глубокая озабоченность, а реальные намерения, оценка реальной обстановки». Выводы сделаны в целом положительные», — заявил журналист.

Бутусов добавил, что в настоящее время украинская сторона пытается показать Западу, что в случае «российской агрессии» сможет применить все имеющееся у государства вооружение и будет ожидать немедленных дополнительных поставок от союзников.

По мнению журналиста, наилучшим вариантом для Киева стало бы прямое участие авиации НАТО на стороне Украины в гипотетическом конфликте.

На прошлой неделе Бутусов угодил в скандал во время пресс-марафона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналист спросил о назначении Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО и причинах провалов спецопераций Главного управления разведки Минобороны. В ответ Зеленский напомнил, что Демченко работал не только при Викторе Януковиче, но и в команде Петра Порошенко. Зеленский также обвинил Бутусова в том, что он первым обнародовал видео удара БПЛА «Байрактар» по позициям боевиков, поэтому глава государства, по его словам, теперь вынужден комментировать эту тему в разговорах с мировыми лидерами. После пресс-марафона Бутусов заявил, что подаст на президента в суд. Через несколько дней Государственное бюро расследований сообщило, что начало уголовное производство в связи с публикацией Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы, сопровождая выстрел словами: «по оккупантам».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.