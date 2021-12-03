Разговоры президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным «под аплодисменты обезумевших поклонников» являются прямым путем к дальнейшей дестабилизации государства. Об этом на днях сообщил журналист Виталий Портников в своей статье для Espreso

Украинский журналист Портников уверен, что скоро появится новый компромат на Владимира Зеленского © president.gov.ua

Портников считает, что в прямых переговорах глав государств нет смысла, поскольку Путин не планирует обсуждать с Зеленским Крым и Донбасс. По словам журналиста, российский лидер хочет обсуждать Украину не Зеленским, а с президентом США Джо Байденом.

Во время ежегодного послания к украинским парламентариям Зеленский заявил об отсутствии у него страха перед переговорами с Путиным. При этом он отметил, что непосредственный диалог с Россией нужен для завершения конфликта в Донбассе.

На днях депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко подчеркнул, что Украина не готова к прямому диалогу с Россией. Он раскритиковал заявление украинского лидера о готовности к переговорам с российским коллегой и указал на то, что предварительно такие планы необходимо согласовывать с «международными партнерами».