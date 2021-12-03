Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии пообещало жестко ответить на новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против Минска. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 2 декабря на сайте белорусского ведомства

Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии ядерное оружие © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк говорится в тексте.

В министерстве также отметили, что чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее будет становиться его опасность для стабильности и безопасности.

«И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии — Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься», — подчеркивается в заявлении.

По данным ведомства, санкции ЕС направлены на «удушение» страны, уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства.

В четверг Европейский союз принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. В нем говорится, что ограничения ввели «в связи с гибридными действиями Белоруссии по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза».