Нейтральная Украина, балансирующая между Россией и Западом, была бы лучшим решением конфликта на Украине, рассказал британский политолог и писатель Анатоль Ливен в интервью, размещённом на днях на сайте американской газеты «Вашингтон таймс»

Ливен выступил в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания. Вышеупомянутый выпуск программы был посвящён якобы существующей опасности вторжения РФ на Украину.

«Многие люди считают, что было бы лучше признать Украину нейтральным государством… но, конечно, это было бы полностью неприемлемо для украинских националистов», — рассказал политолог.

Он также указал, что прозападное правительство в Киеве блокирует минские договорённости, предусматривающие предоставление автономии для Донбасса.

Рабинович: Украина должна взять курс на нейтральность и внеблоковость © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

С 1990 по 1996 год Ливен был корреспондентом британской газеты «Таймс» в бывшем Советском Союзе, причём в 1990-1992 годах он базировался в Прибалтике, а затем в Москве.

Он также освещал войны в Нагорном Карабахе, Грузии и Таджикистане.