Нынешний киевский режим предпринимает всё более жёсткие меры по вытеснению русского языка, и значительной части населения Украины это очень не нравится. Об этом рассказал британский политолог и писатель Анатоль Ливен в интервью, размещённом на днях на сайте американской газеты «Вашингтон таймс»

Ливен выступил в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания. Вышеупомянутый выпуск программы был посвящён якобы существующей опасности вторжения РФ на Украину.

«Огромное количество людей [на Украине]… недовольны мерами по "украинизации", потому что украинское государство предпринимает всё более и более жёсткие меры, направленные на изгнание русского языка из общественной жизни, образования, государственных услуг, и даже из магазинов…. И этот вопрос вызывает большую напряжённость», —отметил британский писатель.

Большинство жителей Одессы говорят по-русски и не хотят воевать за Украину - опрос © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он также освещал войны в Нагорном Карабахе, Грузии и Таджикистане.

Ранее СМИ сообщали о грубых нападках функционеров киевского режима на противников «украинизации». Так, языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень предложил тем, кто недоволен скандальным законом о языке, покинуть страну.