Ливен выступил в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания. Вышеупомянутый выпуск программы был посвящён якобы существующей опасности вторжения РФ на Украину.
«Огромное количество людей [на Украине]… недовольны мерами по "украинизации", потому что украинское государство предпринимает всё более и более жёсткие меры, направленные на изгнание русского языка из общественной жизни, образования, государственных услуг, и даже из магазинов…. И этот вопрос вызывает большую напряжённость», —отметил британский писатель.
С 1990 по 1996 год Ливен был корреспондентом британской газеты «Таймс» в бывшем Советском Союзе, причём в 1990-1992 годах он базировался в Прибалтике, а затем в Москве.
Он также освещал войны в Нагорном Карабахе, Грузии и Таджикистане.
Ранее СМИ сообщали о грубых нападках функционеров киевского режима на противников «украинизации». Так, языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень предложил тем, кто недоволен скандальным законом о языке, покинуть страну.