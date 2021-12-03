Президент Украины Владимир Зеленский всё же не против продолжить усилия по прекращению войны в Донбассе, понимая это как отдельную и неотложную задачу, полагает эксперт.
«Пусть лидер России заявит что-то подобное: Россия не намерена проводить наступление на Украину. Действительно, такое высказывание на высшем уровне прозвучало бы в нынешней нервозной обстановке весьма уместно…Для перелома нужна личная дипломатия глав государств, причём контакт двух президентов должен стать рабочим», — сказал Станкевич.
Эксперт выразил надежду, что Зеленский, столкнувшись уже с прямой угрозой госпереворота, решится сделать решающую ставку на мир и развитие.
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