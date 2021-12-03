Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне слухов о государственном перевороте, который якобы запланировало окружение олигарха Рината Ахметова, отправил в отставку начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. О "показательных порках" в украинских верхах рассказал в интервью Украина.ру эксперт по безопасности Сергей Шабовта

Позиции Ахметова в конфликте с Зеленским гораздо более сильные, олигарх действительно заинтересован в стабильности в стране, а не в переворотах, утверждает эксперт. Колоссальный правовой нигилизм на Украине будет нарастать - Шабовта © Facebook, Сергей Шабовта

«Понятно, что ни в одной стране не любят слабого вождя. Слабый вождь сразу же становится предметом конфликтных отношений с олигархией. Эта модель не нова. За плечами олигархов кроются радикально настроенные люди, которые не имеют серьезного политического и экономического веса, и поэтому пытаются реализовать себя любым способом. Это типичная схема для стран Латинской Америки», — сказал Шабовта.

Эксперт отметил, что складывается впечатление, будто Зеленский оторван от украинской реальности и больше апеллирует к кулуарным манипуляциям.

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