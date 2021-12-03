Ранее Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.
Эксперт напомнил, что в документе Нормандского формата, указано, например, что Франция и Германия создают банковскую систему на территории республик, поэтому указ Путина — это сдвиг ситуации с мертвой точки.
«Решение Путина имеет большое международное значение. Даже если вы не услышите криков со стороны Украины в медийном пространстве, которые ей невыгодны, даже если вы не услышите Францию и Германию, то это очень серьезный шаг, отвечающий текущей повестке», — уверен Пургин.
Призывы сесть и договориться звучат еще с 2019 года, когда Путин фактически собирал Совбез ООН и предлагал поставить миротворцев по линии разграничения или выделить охрану миссии ОБСЕ, чтобы исключить военные действия, напомнил политик.
Сейчас уже заканчивается 2021 год. Времени на то, чтобы решить «или крестик, или трусы» было достаточно. Поэтому это такой шах Путина, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.