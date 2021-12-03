Указ президента РФ Владимира Путина о товарах из ДНР/ЛНР - это очень большой и весомый политический шаг, который поторапливает западных партнеров, испытывавших какие-то иллюзии и желания затянуть время в вопросе Донбасса. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Путин выдал Донбассу удочку, но республики пока не знают, где речка © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что в документе Нормандского формата, указано, например, что Франция и Германия создают банковскую систему на территории республик, поэтому указ Путина — это сдвиг ситуации с мертвой точки.

«Решение Путина имеет большое международное значение. Даже если вы не услышите криков со стороны Украины в медийном пространстве, которые ей невыгодны, даже если вы не услышите Францию и Германию, то это очень серьезный шаг, отвечающий текущей повестке», — уверен Пургин.

Призывы сесть и договориться звучат еще с 2019 года, когда Путин фактически собирал Совбез ООН и предлагал поставить миротворцев по линии разграничения или выделить охрану миссии ОБСЕ, чтобы исключить военные действия, напомнил политик.

Сейчас уже заканчивается 2021 год. Времени на то, чтобы решить «или крестик, или трусы» было достаточно. Поэтому это такой шах Путина, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.