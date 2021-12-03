Турция готова выступить в роли посредника между Киевом и Москвой в урегулировании ситуации на Украине, ранее заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. О том, какие цели преследует президент Эрдоган, рассказал в интервью Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров

Турецкий лидер решил примерить «корону миротворца» и заработать политические очки на "межгосударственном конфликте России и Украины", на угрозе "российского вторжения", которой не существует, заявил эксперт. Украина делает переговоры с РФ по Донбассу невозможными - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Надо решить проблему, которой не существует — и на этом заработать политические дивиденды. Он так это видит. Тем более вопрос-то не сложный. На самом деле, если Путин не собирается нападать, то и решать особо нечего», — сказал Килинкаров.

Эрдоган всего лишь хочет упредить свой авторитет в информационном поле и извлечь для себя дивиденды, заключил эксперт.

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