Турецкий лидер решил примерить «корону миротворца» и заработать политические очки на "межгосударственном конфликте России и Украины", на угрозе "российского вторжения", которой не существует, заявил эксперт. 

Украина делает переговоры с РФ по Донбассу невозможными - Песков
Украина делает переговоры с РФ по Донбассу невозможными - Песков
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

 

«Надо решить проблему, которой не существует — и на этом заработать политические дивиденды. Он так это видит. Тем более вопрос-то не сложный. На самом деле, если Путин не собирается нападать, то и решать особо нечего», — сказал Килинкаров.

Эрдоган всего лишь хочет упредить свой авторитет в информационном поле и извлечь для себя дивиденды, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.