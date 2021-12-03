Турецкий лидер решил примерить «корону миротворца» и заработать политические очки на "межгосударственном конфликте России и Украины", на угрозе "российского вторжения", которой не существует, заявил эксперт.
«Надо решить проблему, которой не существует — и на этом заработать политические дивиденды. Он так это видит. Тем более вопрос-то не сложный. На самом деле, если Путин не собирается нападать, то и решать особо нечего», — сказал Килинкаров.
Эрдоган всего лишь хочет упредить свой авторитет в информационном поле и извлечь для себя дивиденды, заключил эксперт.
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