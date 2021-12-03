Если на сегодняшний день на Украине существует колониальная администрация, прекрасно выстраивающая такую систему, при которой решение вопроса политическим путем невозможно, значит, надо находить способ открыть эту дверь, пояснил эксперт.
«Радоваться тому, что Украина со временем станет частью Турции или частью Румынии с Польшей неправильно. Деградация приведет не к исчезновению вопроса Украины, а к его обострению. Потому что это будет переключение на очень серьезные форматы. Мы можем увидеть десяток баз Великобритании в деградировавшей Украине. Это поможет нам? Нет, это только усугубит вопрос», — уверен Пургин.
Политика — дело серьезное, в отношении Украины нет место эмоциям и детскому императиву, что «мы на вас обиделись и перестали с вами общаться», подчеркнул политик.
Это наши люди и наша земля, политая кровью наших предков, нужно быть умнее и настойчивее, решать вопрос системно и хотя бы частями возвращать Украину в поле русской цивилизационной матрицы, заключил собеседник издания.
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