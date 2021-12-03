Радоваться тому, что Украина со временем станет частью Турции или частью Румынии с Польшей неправильно. Деградация приведет не к исчезновению вопроса Украины, а к его обострению. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Путин выдал Донбассу удочку, но республики пока не знают, где речка © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Радоваться тому, что Украина со временем станет частью Турции или частью Румынии с Польшей неправильно. Деградация приведет не к исчезновению вопроса Украины, а к его обострению. Потому что это будет переключение на очень серьезные форматы. Мы можем увидеть десяток баз Великобритании в деградировавшей Украине. Это поможет нам? Нет, это только усугубит вопрос», — уверен Пургин.

Политика — дело серьезное, в отношении Украины нет место эмоциям и детскому императиву, что «мы на вас обиделись и перестали с вами общаться», подчеркнул политик.

Это наши люди и наша земля, политая кровью наших предков, нужно быть умнее и настойчивее, решать вопрос системно и хотя бы частями возвращать Украину в поле русской цивилизационной матрицы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.