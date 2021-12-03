Ранее Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.
Эксперт отметила, что оценивает этот указ радостно и оптимистично, потому что это самым положительным образом скажется как на развитии экономики ДНР в целом, так и на загрузке промышленных предприятий, раскрывая их потенциал.
«Мы сможем повысить зарплаты. Если швея у нас будет получать хотя бы 25 тысяч рублей, мы сможем привлечь на предприятие молодежь, так как для нашего города — это хорошее предложение. Мы сможем модернизировать и расширить производство», — подчеркнула Курянская.
В общем, в Донбассе после указа Путина в экономическом плане жить будет лучше и стабильнее. Главное, чтобы побыстрее закончилась война заключила собеседница издания.
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