Указ президента России Владимира Путина о товарах из Донбасса стал для донбасских промышленников и предпринимателей долгожданной и приятной новостью. Об этом рассказала член Общественной палаты ДНР и директор Снежнянской швейной фабрики «Снежинка» Наталья Курянская в интервью изданию Украина.ру

Наталья Курянская: кто она © vk.com, Наталья Курянская

Эксперт отметила, что оценивает этот указ радостно и оптимистично, потому что это самым положительным образом скажется как на развитии экономики ДНР в целом, так и на загрузке промышленных предприятий, раскрывая их потенциал.

«Мы сможем повысить зарплаты. Если швея у нас будет получать хотя бы 25 тысяч рублей, мы сможем привлечь на предприятие молодежь, так как для нашего города — это хорошее предложение. Мы сможем модернизировать и расширить производство», — подчеркнула Курянская.

В общем, в Донбассе после указа Путина в экономическом плане жить будет лучше и стабильнее. Главное, чтобы побыстрее закончилась война заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.