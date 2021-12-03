Сейчас США всячески пытаются «убаюкать» Россию, чтобы она не предпринимала никаких активных действий по Украине, несмотря на то, что Украине представляет для нее серьезную угрозу. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Сейчас возникла такая ситуация, что если что-то делать, то каждый шаг будет ухудшать позиции России, а если ждать, то будет ещё хуже, подчеркнул политик.

«Если на Украину завезли «Джавелины — они будут применяться. Если подписали рамочное соглашение, если выделили земельные участки под строительство военных баз — базы будут построены. И ракеты будут на территории Украины», — указал Царев.

России нельзя позволить себя убаюкать. Нужно понимать, к чему дело ведут, и нужно принимать какие-то решения. Потому что чем дальше, тем сложнее будет принимать эти решения, и тем хуже будет для нас, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.