Эксперт отметил, что когда Россия заявила о том, что если откроются военные базы, это будет противоречить украинской Конституции, и это «красная линия», то тут же в Российскую Федерацию поехали эмиссары, которые заверили, что заставят Украину выполнять Минские соглашения.
Сейчас возникла такая ситуация, что если что-то делать, то каждый шаг будет ухудшать позиции России, а если ждать, то будет ещё хуже, подчеркнул политик.
«Если на Украину завезли «Джавелины — они будут применяться. Если подписали рамочное соглашение, если выделили земельные участки под строительство военных баз — базы будут построены. И ракеты будут на территории Украины», — указал Царев.
России нельзя позволить себя убаюкать. Нужно понимать, к чему дело ведут, и нужно принимать какие-то решения. Потому что чем дальше, тем сложнее будет принимать эти решения, и тем хуже будет для нас, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.