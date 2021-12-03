Украина представляет для России террористическую угрозу. В этих условиях каждый гражданин обязан проявлять бдительность, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Жилин заявил, что Украина действительно представляет террористическую угрозу для России: во Львовской области на полигоне Яворов еще со времен Петра Порошенко готовятся диверсанты, кроме того, Верховная Рада приняла закон, позволяющий использовать терроризм за пределами Украины. «Дал признательные показания». Сколько украинских агентов поймала ФСБ © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Что касается наших отношений, то мы обязаны понимать, что с терроризмом бороться тяжело, поэтому нельзя занимать иждивенческую позицию «Вот есть Лубянка, пусть они бегают». Так не получится. В том же Израиле с террором борется все общество. Чем? Бдительностью. Поэтому если какие-то непонятные люди заносят мешки в подвал вашего подъезда, позвоните куда следует», — советует Жилин.

Эксперт заключил, что только проявляя бдительность, можно обеспечить коллективную безопасность общества.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о задержании трех агентов спецслужб Украины: отца и сына, собиравших данные о стратегических объектах, и молодого человека, планировавшего теракт.

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