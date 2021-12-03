Владимир Зеленский и Офис президента поняли, что заигрались, проводя слишком самостоятельную политику, и сейчас они ведут сепаратные переговоры с США готовы идти на любые их условия, чтобы вернуть их поддержку. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Дмитрия Разумкова, и с олигархов Ринатом Ахметовым.

Им бы, конечно, надо было заниматься этим раньше, не доводить до такой ситуации, а теперь всё зависит от того, насколько они сейчас готовы делиться властью и деньгами, уточнил политик.

«Если готовы, то, вполне возможно, что готовы и сдавать свои позиции. Тогда Зеленский может досидеть до конца президентского срока. Но Соединенные Штаты, с одной стороны, хотят снять не очень лояльного Зеленского, который изначально был для них таким. С того момента, когда команда Коломойского, Зеленского, поддержала Джулиани, фактически поддержала Трампа, они вышли из доверия у команды Байдена. И США настроены на то, чтобы Зеленского поменять», — констатировал Царев.

Но США боятся, что пертурбации, которые сейчас будут на Украине, приведут к безвластию, и этим на фоне энергетического кризиса может воспользоваться Российская Федерация, восстановив своё влияние на Украине, и они разными способами пытаются сделать так, чтобы Москва ничего не предпринимала, заключил собеседник издания.

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