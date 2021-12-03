Прямой результат рыночных реформ и олигархической экономической системы на Украине - депопуляция, деиндустриализация и провал в социальной сфере. В стране было время, когда жизнь была лучше, рассказал в интервью Украина.ру политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис

В стране уменьшилось количество населения, не хватает бюджетных средств на медицину и образование, происходит деиндустриализация и огромное социальное расслоение, когда кучка людей имеет все, а громадное большинство не имеет ничего, заявил эксперт. Сотрудников Института ядерных исследований Украины «выставили на улицу» - Чемерис © commons.wikimedia.org, F-danevich

«Было время, когда на Украине не было олигархов. На Украине было 52 миллиона населения, была бесплатная медицина и образование. Сейчас в стране существует система доминирования крупного, но зависимого капитализма, и эта система показала свою неэффективность», — сказал Чемерис.

Единственным способом выйти из кризиса для Украины остаются не рыночные реформы, а социальные изменения, ликвидация олигархии как класса, заключил эксперт.

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