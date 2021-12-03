У президента Украины Владимира Зеленского была иллюзия того, что он всё взял под свой контроль, создал вертикаль власти, блокировал Конституционный суд, принял закон об олигархах. Но в какой-то момент всё стало сыпаться, потому что он действительно «пережал». Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Политик также отметил, что Зеленский потерял поддержку украинских олигархов, которые понимают, что если закон об олигархах начнёт работать, и Зеленский будет дальше действовать в таком же духе, контролировать его они уже не смогут.

«Украина — олигархическая страна, и президент должен быть арбитром, он не может перетягивать одеяло на себя. А Зеленский пошёл по тому же пути, что и Пётр Порошенко: он стал делать из себя олигарха, начал конкурировать с олигархами в тех областях, где они зарабатывали. И поставил под угрозу само их существование», — констатировал Царев.

Сейчас сложилась такая ситуация, что ни Соединенные Штаты, ни олигархи, ни Пинчук, ни Ахметов, ни многие другие не заинтересованы в том, чтобы Зеленский был сильным. Все работают на его ослабление, заключил собеседник издания.

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