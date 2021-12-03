Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о задержании трех агентов спецслужб Украины: отца и сыны, собиравших данные о стратегических объектах, и молодого человека, планировавший теракт.
Жилин полагает, что к тактике изматывания Россия успешно адаптировалась, осуществляя симметричные ответы.
«Дело в том, что нам постоянно пытаются организовать зону напряженности чтобы мы на них реагировали (а мы не можем не реагировать). Это политика изматывания, которая будет продолжаться и дальше. То там, то сям будут возникать зоны напряженности по периметру наших границ», — сказал Жилин.
Военное руководство России распределяет военный потенциал, избегая постоянной переброски войск и постоянно проводя учения на проблемных направлениях, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.