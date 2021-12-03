Страны Запада ведут против России войну «на изматывание», включающую в себя диверсии, теракты и провоцирование локальных напряжённостей на границе. Об ответе России на эти провокации в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о задержании трех агентов спецслужб Украины: отца и сыны, собиравших данные о стратегических объектах, и молодого человека, планировавший теракт.

Жилин полагает, что к тактике изматывания Россия успешно адаптировалась, осуществляя симметричные ответы. Военный эксперт назвал пиаром слова офицера ВСУ об обращении армии РФ в бегство © president.gov.ua

«Дело в том, что нам постоянно пытаются организовать зону напряженности чтобы мы на них реагировали (а мы не можем не реагировать). Это политика изматывания, которая будет продолжаться и дальше. То там, то сям будут возникать зоны напряженности по периметру наших границ», — сказал Жилин.

Военное руководство России распределяет военный потенциал, избегая постоянной переброски войск и постоянно проводя учения на проблемных направлениях, подчеркнул эксперт.

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