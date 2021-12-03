Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, сейчас он усугубился. Не совсем понятен статус этих людей. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Кроме того, ЕС очень не хочет идти на уступки «диктатору» Лукашенко, символически это будет воспринято как поражение, поэтому тлеть этот миграционный кризис может неопределенно долго, создавая проблемы прежде всего для самой Белоруссии, ведь мигранты остаются на ее территории, полагает эксперт.
«Что касается воинственных заявлений поляков, то это их традиционная риторика. Польша использует миграционный кризис в своих целях, пытаясь нарастить свой вес в рамках ЕС и снизить давление на себя со стороны европейских структур», — констатировал Шимов.
Появление британских военных в Польше также неслучайно. Варшава традиционно использовала Вашингтон и Лондон в качестве противовеса Берлину и Брюсселю. Так что это обычная польская игра, заключил собеседник издания.
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