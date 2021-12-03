Само количество мигрантов на белорусской границе в масштабах Европы весьма невелико. Другое дело, что для ЕС здесь дело принципа. Если пропустить мигрантов из Белоруссии, то белорусский коридор, скорее всего, станет постоянным. Об этом рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру

Всеволод Шимов: кто он © vk.com, Всеволод Шимов

Кроме того, ЕС очень не хочет идти на уступки «диктатору» Лукашенко, символически это будет воспринято как поражение, поэтому тлеть этот миграционный кризис может неопределенно долго, создавая проблемы прежде всего для самой Белоруссии, ведь мигранты остаются на ее территории, полагает эксперт.

«Что касается воинственных заявлений поляков, то это их традиционная риторика. Польша использует миграционный кризис в своих целях, пытаясь нарастить свой вес в рамках ЕС и снизить давление на себя со стороны европейских структур», — констатировал Шимов.

Появление британских военных в Польше также неслучайно. Варшава традиционно использовала Вашингтон и Лондон в качестве противовеса Берлину и Брюсселю. Так что это обычная польская игра, заключил собеседник издания.

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