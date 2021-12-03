Уровень жизни на Украине настолько минимален, что большинству населения становится нечего терять. Страну ждёт новый Майдан - социальный, рассказал в интервью Украина.ру политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис

На Украине меньшилось количество населения, не хватает бюджетных средств на медицину и образование, происходит деиндустриализация и огромное социальное расслоение, когда малая часть людей имеет все, а громадное большинство не имеет ничего. Владимир Чемерис: Зеленский хотел бы стать вторым Путиным, но его ждет социальная революция © frontnews.eu

«Основания для революции есть давно. У нас прошло уже где-то пять Майданов (начиная с «Украины без Кучмы»), они имели разные поводы, но у них была одна причина — социальная. Поскольку социальные противоречия существуют, и они не могут быть преодолены в рамках существующей политической системы, их нельзя устранить выборами», — сказал Чемерис.

Следующий Майдан неизбежен, подчеркнул Чемерис. Главное, чтобы его повестку не перехватили представители крупного капитала, и он оставался бы социальным, заключил эксперт.

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