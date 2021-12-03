Ситуация на предприятии «Мотор Сич» после национализации киевской властью плачевная, отметил эксперт. По мнению Охрименко, контракт с Китаем являлся последним шансом сохранения завода на плаву.
«Думаю, уже нет. Без китайцев вряд ли. Никто не говорит, что китайцы — это лучшие друзья. Все понимают, что бизнес в белых перчатках не делают. Но если говорить о будущем предприятия, то будущее могло бы быть только с китайцами», — заявил Охрименко, отвечая на вопрос о том, можно ли спасти предприятие.
На Украине всё ещё остались технологии, часть советских патентов, представляющие интерес для иностранцев, отметил эксперт.
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