Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon — через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Украинский аналитик Александр Охрименко

Ситуация на предприятии «Мотор Сич» после национализации киевской властью плачевная, отметил эксперт. По мнению Охрименко, контракт с Китаем являлся последним шансом сохранения завода на плаву. «Либо выполнять команды США, либо сохранять лицо» - Царев о ситуации с «Мотор Сич» © РИА Новости, Нина Зотина

«Думаю, уже нет. Без китайцев вряд ли. Никто не говорит, что китайцы — это лучшие друзья. Все понимают, что бизнес в белых перчатках не делают. Но если говорить о будущем предприятия, то будущее могло бы быть только с китайцами», — заявил Охрименко, отвечая на вопрос о том, можно ли спасти предприятие.

На Украине всё ещё остались технологии, часть советских патентов, представляющие интерес для иностранцев, отметил эксперт.

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