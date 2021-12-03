Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил олигарха Рината Ахметова в подготовке госпереворота. Ахметов готовится к ответным действиям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарёв

Судя по тому, что Ахметов собирал в Вильнюсе медиаперсон, в его планы входит провокация политического кризиса и развал монобольшинства Зеленского, а там уже или новая коалиция (что маловероятно), или досрочные выборы в Верховную Раду (что более вероятно), подчеркнул эксперт. «Государство - это я»: Бортник рассказал, как Зеленский вышел на тропу войны © кадр «Студия Квартал 95»

«В этом случае большинства у «Слуг народа» точно не будет, они окажутся в оппозиции, и дальше все можно привести в соответствии с конституцией. Де-юре у нас парламентско-президентская республика, де-факто — суперпрезидентская, но все можно отыграть и оставить президента с церемониальными полномочиями, сделав ключевой фигурой премьера», — сказал Золотарёв.

Поэтому во время выступления в Верховной Раде Зеленский попытался показать, что он контролирует ситуацию и излучал уверенность, заключил эксперт.

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