Указ президента РФ Владимира Путина о товарах из Донбасса – это серьезный удар по Украине, в том смысле, что Донбасс от них ускользает, и ситуация в Донбассе больше не зависит от решений, которые принимают в Киеве. Об этом рассказал экономист и политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

И что самое главное — это способ восстановить экономическую ситуацию и поднять уровень жизни Донбасса за счет активизации деятельности бизнеса, который там расположен. Потому что бизнес без рынков — это не бизнес, подчеркнул эксперт.

«И поскольку у многих жителей Донбасса уже есть гражданство РФ, которое дает возможность свободно перемещаться по территории России, то бизнес сможет свободно искать партнеров в российских регионах. Доступ к госзакупкам также дает большие деньги. Еще есть возможность организации бизнеса на территории Донбасса с последующим выходом на российскую территорию», — констатировал Зубец.

На самом деле эта мера запоздалая. Ее следовало бы принять еще в 2016-2017 году, когда уже не стало иллюзий, что с Украиной можно договориться в рамках Минских соглашений, если бы это было сделано, многих проблем сегодня можно было бы избежать, заключил собеседник издания.

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