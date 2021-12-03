Если зима будет относительно теплой, на Украине не будет никаких серьезных катастроф. Если зима будет прохладной, то проблемы у Украины будут — это проблема рейтинга Владимира Зеленского со всеми вытекающими. Об этом рассказал экономист и политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

По его словам, сегодня у России есть достаточно экономических и силовых инструментов, чтобы заставить Украину сидеть тихо.

Вопрос в том, получит ли Украина российскую и белорусскую электроэнергию зимой, или же не получат. Решение будет приниматься в Москве, и эта проблема станет дамокловым мечом над головой Украины, подчеркнул эксперт.

«Им придется вести себя хорошо в ближайшее время, потому что экономически они полностью зависят от России даже после разрыва отношений. Я не думаю, что в ближайшее время Украина пойдет на какие-то силовые акции против Донбасса», — полагает Зубец.

Что касается конкретно этого решения Путина, то для Украины это серьезный удар, в том смысле, что Донбасс от них ускользает. Ситуация в Донбассе больше не зависит от решений, которые принимают в Киеве, заключил собеседник издания.

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