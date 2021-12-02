Украинская модель Анна Неплях показала в Instagram наряд, который украинские дизайнеры подготовили для нее на конкурс «Мисс Вселенная», где девушка представит Украину. «Типично украинский образ» вызвал споры в соцсети

«Мисс Украина Вселенная» выбрала сторону в языковом вопросе © Instagram, neplyah

«Каркасная юбка костюма украшена 25 пяльцами с вышивками — это столько, сколько существует регионов Украины, включая Донбасс и Крым. Корсет костюма сплетений из натуральной лозы. Его фактура — дань распространенному в Украине искусству лозоплетения», — рассказала Неплях.

На голове и плечах модели — гигантские пяльцы, украшенные росписью в народном стиле и цветами, из которых плетут «традиционно украинские» венки. Общий вес костюма — более 15 килограммов.

«Это шедевр», «Желаю тебе победы», «В этом платье собрана вся наша Украина и весь наш колорит», «Хоть чем-то Украина будет лучше и заметнее…» — восхитилась часть комментаторов.

«Да, представила я девушку в этом наряде, которая идет по воду, что это?», «Шикарный наряд. Но как в нем передвигаться по сцене?», «Все супер, но верх смотрится очень дешево», «А почему не желто-голубой? Что за триколор?» — отметили другие.

Ранее Неплях раскритиковали за то, что она говорит на русском языке. Девушка рассказала, что выросла в русскоязычной семье, в Днепропетровске, где 90% людей говорят по-русски.

Финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная 2021» пройдет в Израиле в ночь с 12 на 13 декабря. Победительницу выберут среди 80 девушек. Россию на конкурсе представляет Ралина Арабова, «Вице-мисс Россия — 2019», в том же году признанная самой красивой девушкой Татарстана.

Украина считает Крым своей территорией, хотя после референдума в 2014 году полуостров воссоединился с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В МИД РФ сообщили, что Украина недавно направила в Донбасс половину личного состава ВСУ.