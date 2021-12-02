Ливен выступил в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания. Вышеупомянутый выпуск программы был посвящён якобы существующей опасности вторжения РФ на Украину.
Эксперт заявил, что у США нет необходимого количества сухопутных войск в Европе, чтобы быстро и с хорошими шансами на успех вмешаться в такой гипотетический конфликт.
Что касается европейских союзников США по блоку НАТО, то Ливен сказал, что, на основании недавней истории, невозможно представить, чтобы они воевали из-за Украины.
Кроме того, Китай постарается воспользоваться подобной ситуацией, в Пентагоне это хорошо понимают и это вызывает там «глубокое беспокойство».
«Если Америка будет воевать с Россией, я бы не дал большого шанса на выживание Тайваню. И в таком случае Америка оказалась бы в ситуации войны на два фронта, с риском проиграть обе», — заявил эксперт.
Ранее в американских и британских СМИ появились многочисленные сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.
В последние дни об этом также заявили высшие официальные лица США.
В ответ в Кремле подчеркнули, что перемещение войск РФ в пределах своей территории никому не угрожает и никого не должно волновать. Также Москва отмечает, что заявления об «агрессии» России используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.