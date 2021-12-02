Ливен выступил в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания. Вышеупомянутый выпуск программы был посвящён якобы существующей опасности вторжения РФ на Украину.

США сталкивают Украину с Россией, но бросят её, как Грузию в 2008 году, утверждают иноСМИ
США сталкивают Украину с Россией, но бросят её, как Грузию в 2008 году, утверждают иноСМИ
© РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк
Эксперт заявил, что у США нет необходимого количества сухопутных войск в Европе, чтобы быстро и с хорошими шансами на успех вмешаться в такой гипотетический конфликт.

Что касается европейских союзников США по блоку НАТО, то Ливен сказал, что, на основании недавней истории, невозможно представить, чтобы они воевали из-за Украины.

Кроме того, Китай постарается воспользоваться подобной ситуацией, в Пентагоне это хорошо понимают и это вызывает там «глубокое беспокойство».

«Если Америка будет воевать с Россией, я бы не дал большого шанса на выживание Тайваню. И в таком случае Америка оказалась бы в ситуации войны на два фронта, с риском проиграть обе», — заявил эксперт.

США лгут насчет «вторжения» России - украинский полковник
США лгут насчет «вторжения» России - украинский полковник
© CC0, Pixabay
Ранее в американских и британских СМИ появились многочисленные сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

В последние дни об этом также заявили высшие официальные лица США.

В ответ в Кремле подчеркнули, что перемещение войск РФ в пределах своей территории никому не угрожает и никого не должно волновать. Также Москва отмечает, что заявления об «агрессии» России используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.    