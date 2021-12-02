Европейские страны НАТО не будут воевать, у США не хватает войск в Европе, а Китай воспользуется сложившейся ситуацией для возвращения Тайваня. На это указал, комментируя возможность военного столкновения РФ и США из-за Украины, британский политолог Анатоль Ливен в интервью, размещённом на днях на сайте американской газеты «Вашингтон таймс»

Ливен выступил в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания. Вышеупомянутый выпуск программы был посвящён якобы существующей опасности вторжения РФ на Украину.

США сталкивают Украину с Россией, но бросят её, как Грузию в 2008 году, утверждают иноСМИ © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Что касается европейских союзников США по блоку НАТО, то Ливен сказал, что, на основании недавней истории, невозможно представить, чтобы они воевали из-за Украины.

Кроме того, Китай постарается воспользоваться подобной ситуацией, в Пентагоне это хорошо понимают и это вызывает там «глубокое беспокойство».

«Если Америка будет воевать с Россией, я бы не дал большого шанса на выживание Тайваню. И в таком случае Америка оказалась бы в ситуации войны на два фронта, с риском проиграть обе», — заявил эксперт.

США лгут насчет «вторжения» России - украинский полковник © CC0, Pixabay

В последние дни об этом также заявили высшие официальные лица США.

В ответ в Кремле подчеркнули, что перемещение войск РФ в пределах своей территории никому не угрожает и никого не должно волновать. Также Москва отмечает, что заявления об «агрессии» России используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.