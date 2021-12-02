Одесские таможенники обнаружили тульский самовар ХIХ века в рейсовом автобусе, направлявшемся в Молдавию. Его спрятал водитель автобуса. 

«Антиквариат изготовлен прославленным обществом паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташова в Туле не ранее 1898 года. На крышке самовара, который имеет форму полувазы, сохранились четкие клейма и государственный герб», — говорится в сообщении.

«Литературная кулинария» и русский чай
«Литературная кулинария» и русский чай
© Roman Rvachov / flickr.com
Фабрика самоваров Баташова первой в Российской империи получила право ставить свое клеймо на продукцию — как высшую награду на Нижегородской промышленной выставке в 1896 году.

Таможенники составили на нарушителя протокол о контрабанде и изъяли самовар. Его отправят на экспертизу для уточнения материальной и культурной ценности.

После суда тульский самовар может стать экспонатом одного из музеев Украины.

Из Одессы хотели вывезти тульский самовар ХIХ века
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