Одесские таможенники обнаружили тульский самовар ХIХ века в рейсовом автобусе, направлявшемся в Молдавию. Его спрятал водитель автобуса.
«Антиквариат изготовлен прославленным обществом паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташова в Туле не ранее 1898 года. На крышке самовара, который имеет форму полувазы, сохранились четкие клейма и государственный герб», — говорится в сообщении.
Фабрика самоваров Баташова первой в Российской империи получила право ставить свое клеймо на продукцию — как высшую награду на Нижегородской промышленной выставке в 1896 году.
Таможенники составили на нарушителя протокол о контрабанде и изъяли самовар. Его отправят на экспертизу для уточнения материальной и культурной ценности.
После суда тульский самовар может стать экспонатом одного из музеев Украины.