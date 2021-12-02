Одесские таможенники пресекли контрабандный вывоз из страны ценного тульского самовара. Об этом сообщила в Facebook Одесская таможня

Одесские таможенники обнаружили тульский самовар ХIХ века в рейсовом автобусе, направлявшемся в Молдавию. Его спрятал водитель автобуса.

«Антиквариат изготовлен прославленным обществом паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташова в Туле не ранее 1898 года. На крышке самовара, который имеет форму полувазы, сохранились четкие клейма и государственный герб», — говорится в сообщении.

«Литературная кулинария» и русский чай © Roman Rvachov / flickr.com

Таможенники составили на нарушителя протокол о контрабанде и изъяли самовар. Его отправят на экспертизу для уточнения материальной и культурной ценности.

После суда тульский самовар может стать экспонатом одного из музеев Украины.