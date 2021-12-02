Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что втягивание Украины в геополитические игры США будет иметь последствия. Об этом 2 декабря сообщает агентство РИА Новости

«Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ, будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса», — говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи.

НАТО признал, что нуждается в России, и указал Украине её место. Киев такого явно не ожидал © REUTERS, Ints Kalnins Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО — это «красная линия» для России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права препятствовать вступлению Украины в НАТО. Он также пригрозил, что НАТО может применить для давления на Россию «экономические санкции и политические запреты».