«Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ, будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса», — говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО — это «красная линия» для России.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права препятствовать вступлению Украины в НАТО. Он также пригрозил, что НАТО может применить для давления на Россию «экономические санкции и политические запреты».