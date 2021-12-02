Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя ситуацию на востоке Украины, заявил о возможности «вторжения Советского Союза на Украину», передает 2 декабря агентство Reuters

Глава Пентагона ушел от ответа на вопрос, планируют ли США применять в случае военной агрессии России на Украине только экономические меры. Он заявил, что будут использованы лучшие методы.

«Что бы мы ни делали, мы будем делать это как часть международного сообщества. Однако в лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину», — сказал Остин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «российское вторжение» спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем любые введенные до сих пор.

В США заявили, что подготовка РФ к «вторжению» на Украину затронула Камчатку © Facebook, Операція об'єднаних сил

Ранее агентство Bloomberg заявило, что подготовка России к «вторжению на Украину» затронула даже Камчатку.