Глава Пентагона ушел от ответа на вопрос, планируют ли США применять в случае военной агрессии России на Украине только экономические меры. Он заявил, что будут использованы лучшие методы.
«Что бы мы ни делали, мы будем делать это как часть международного сообщества. Однако в лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину», — сказал Остин.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «российское вторжение» спровоцирует санкции, которые ударят по Москве сильнее, чем любые введенные до сих пор.
Киев и западные СМИ обвиняют РФ в стягивании войск к границам Украины. В Кремле подчеркивают, что перемещение войск РФ по своей территории не несет ни для кого угрозы. Москва отмечает, что Киев продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что подготовка России к «вторжению на Украину» затронула даже Камчатку.