«Когда-то [пресс-секретарь президента России] Дима Песков очень правильно сказал. Когда я говорил, что в этом мире у нас друзей нет, ему журналисты задавали вопрос: "А вот Лукашенко считает…" Дмитрий, он молодец, нашел, что сказать: "Мы больше, чем друзья, мы — братья". Блестящий ответ», — сказал Лукашенко.
По его словам, Путин также считает его больше, чем другом.
«Мы родные братья. А если уж серьезно, мы видим мир по основным проблемам одинаково. Да, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, но глаза наши видят этот мир одинаково», — добавил белорусский президент.
При этом в марте Лукашенко заявлял, что у него в мире нет друзей. Позже он назвал своим единственным другом президента России Владимира Путина.