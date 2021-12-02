Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своим братом президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости 2 декабря

«Когда-то [пресс-секретарь президента России] Дима Песков очень правильно сказал. Когда я говорил, что в этом мире у нас друзей нет, ему журналисты задавали вопрос: "А вот Лукашенко считает…" Дмитрий, он молодец, нашел, что сказать: "Мы больше, чем друзья, мы — братья". Блестящий ответ», — сказал Лукашенко.

Российский Крым и ядерное оружие. О чем Александр Лукашенко рассказал Дмитрию Киселеву © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

«Мы родные братья. А если уж серьезно, мы видим мир по основным проблемам одинаково. Да, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, но глаза наши видят этот мир одинаково», — добавил белорусский президент.

При этом в марте Лукашенко заявлял, что у него в мире нет друзей. Позже он назвал своим единственным другом президента России Владимира Путина.