Трое неизвестных устроили акцию возле здания посольства Китая в Киеве, потребовав оставить Украине «Мотор Сич» и прекратить какие-либо отношения с Россией. Видео протеста обнародовал 2 декабря Telegram-канал «Шептун»

На видео две девушки, одетые в украинскую национальную одежду — вышиванки и с цветочными венками на головах несли флаги с призывом «Верните Мотор Сич». Мужчина, который шел по центру, держал транспарант с лозунгом «Цифровой концлагерь — нам не друг». С музыкальным сопровождением они проследовали по центру Киева.

Придя на место, одна из девушек заявила в громкоговоритель, что «Украина с Европой, а не с союзником Москвы». «Поднять с колен»: глава «Мотор Сич» призвал разрешить закупку комплектующих в РФ © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

«Новое шоу с флагами… Почему ходят? А потому что стоять нельзя, митинги у китайского посольства, по их словам, не согласуют… Или все-таки можно? Ведь ребята-то вряд ли сами пришли… [Владимир] Зеленский, ну хватит уже пытаться угодить и нашим, и вашим. Если в Госдепе велели митинги устраивать и критиковать Китай, делай это», — говорится в сообщении к видео.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении национализировать «Мотор Сич» и ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. Инвестор «Мотор Сич», китайская компания Bejing Skyrizon, через суд в Гааге потребовала от Украины компенсировать убытки из-за нарушения инвестиционного соглашения в размере 4,5 млрд долларов.